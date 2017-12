Uma fotografia partilhada nas redes sociais mostra vários bolos-rei sobre um caixote do lixo à porta de uma das várias Padarias Portuguesa espalhadas pela cidade de Lisboa. A empresa já respondeu, afirmando que a "fotografia não se coaduna com a nossa política, valores e princípios" e que por isso vão ser tomadas medidas.

No final do dia 25 de dezembro a Padaria Portuguesa foi confrontada, nas suas redes sociais, com uma fotografia de vários bolos-rei colocados sobre um caixote do lixo em frente a uma das várias lojas cadeia de padarias na cidade de Lisboa.

A fotografia em causa dizia respeito à Padaria Portuguesa da Graça e foi imediatamente utilizada para criticar o desperdício alimentar que acontece nesta altura do ano.

Através do Facebook, a Padaria Portuguesa não demorou a responder, afirmando que a fotografia que "não se coaduna com a nossa política, valores e princípios pelos quais A Padaria Portuguesa se rege".

"Diariamente oferecemos as sobras de todas as lojas a organizações e associações, nomeadamente a Reefood e Comunidade Vida e Paz", sublinhou a empresa que na mesma manhã tinha promovido um almoço solidário na loja do Marquês de Pombal, garantido que "infelizmente a loja da Graça não aplicou a directrizes que lhes foram transmitidas pelo que iremos proceder a uma análise interna de forma a apurar responsabilidades e tomar a devidas medidas correctivas".

A Padaria Portuguesa é uma cadeia de padarias de bairro nascida em 2010 e que conta com mais de 50 lojas e 980 colaboradores, de acordo com a informação disponibilizada no site.