A A28 tem a circulação condicionada junto ao quilómetro 40 no sentido norte-sul devido a um acidente que provocou um ferido grave e um ferido ligeiro, e envolveu seis viaturas, uma das quais se incendiou, adiantou a Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente que aconteceu por volta das 18:15 de hoje obrigou ao condicionamento do trânsito na autoestrada que liga Viana do Castelo ao Porto, não havendo previsões para a normalização da circulação.

De acordo com o CDOS de Viana do Castelo, não há ainda explicações para a origem do acidente, que mantém ainda bombeiros no local.

Os dois feridos foram transportados para o hospital, acrescentou a mesma fonte da Proteção Civil.

A meio da tarde, cerca das 16:30, outro acidente na A28, no mesmo sentido, ao quilómetro 37, provocado por um despiste, fez um ferido grave e dois feridos ligeiros, os quais foram todos hospitalizados, adiantou a Guarda Nacional Republicana (GNR) do Porto, que já deu o acidente como resolvido.