"Não sabemos como é que o navio encalhou, estamos naturalmente com o inquérito aberto para proceder às averiguações e determinar as causas do acidente", disse Rafael da Silva.

Segundo o capitão do porto, a prioridade agora é a retirada do combustível e da própria embarcação, para a preservação do meio marinho, que "pode estar em causa".

"A operação tanto da remoção do combustível como da retirada do navio do local aonde ele se encontra vai ser alvo de um estudo, de um projeto, de um plano, que será apresentado pelo armador e aprovado em última instância pelo capitão do porto, portanto vamos trabalhar em conjunto para chegarmos da melhor forma, mais segura e mais célere, à remoção do navio do local aonde está", sublinhou.

O capitão do porto reconheceu ainda que, face ao estado do mar, será difícil avançar ainda hoje com a remoção, que será feita com o auxílio de rebocadores da empresa pública Portos dos Açores, apoiados pelos meios da autoridade marítima.