O astronauta japonês Norishige Kanai, anunciou que cresceu nove centímetros desde que chegou à Estação Espacial Internacional - há cerca de 20 dias. Numa publicação no Twitter, realizada esta segunda-feira, Kanai partilhou que receava não caber na cápsula que o vai trazer de volta à Terra, em abril. Contudo, revela agora, tudo não passou de um equívoco de medições.

De facto, é normal que os astronautas cresçam durante as missões espaciais prolongadas. A razão é relativamente simples: na ausência de gravidade, as coluna vertebral humana estende-se, podendo significar o crescimento entre 2 a 5 centímetros. Assim que os astronautas regressam à Terra, a gravidade compacta novamente a coluna vertebral, recuperando a altura normal do corpo.

O astronauta de 41 anos escreveu, na segunda-feira, no Twitter, que tinha um “grande anúncio” a fazer: “Mediram o meu tamanho aqui no espaço e, de alguma forma, eu cresci 9 cm! Em apenas três semanas eu cresci realmente, algo que não acontecia desde o secundário”.

Contudo, mais tarde, Kanai voltou a escrever, num tom menos efusivo: “Peço desculpa por ter publicado uma notícia falsa”. O astronauta explica que existiu um erro nas mediações: afinal cresceu apenas dois centímetros, um valor que se encontra dentro de os padrões normais.

Kanai partilhou que o comandante da Estação Espacial Internacional (ISS), o russo Anton Shkaplerov, ficou cético quando a divulgação do crescimento do astronauta: “Por isso, medi-me rapidamente e estava com cerca de 182 cm, mais dois centímetros do que a minha altura na Terra”, diz no Twitter.

O astronauta acrescenta que se sente “aliviado” por caber na capsula que o vai trazer, em abril, para Terra.

Esta é a primeira viagem espacial de Kanai, que trabalha na Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial.