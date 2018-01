Dez distritos de Portugal continental vão estar em aviso amarelo a partir de quarta-feira por causa da agitação marítima, com previsão de ondas com quatro a cinco metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estarão a partir da manhã de quarta-feira e até às 06:59 de quinta-feira sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro. Segundo o Instituto, estão previstas ondas de noroeste com quatro e cinco metros. A agitação marítima obrigou hoje a encerrar as barras de Caminha, Viana do Castelo, Esposende, Douro, Nazaré e Lisboa a toda a navegação. Estão ainda condicionadas as barras de Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Aveiro e Figueira da Foz.