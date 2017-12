A situação epidemiológica da malária foi hoje dada a conhecer, em Luanda, pelo coordenador-adjunto do Programa Nacional de Controlo da Malária (PNCM), Rafael Dimbu, informando que no último trimestre deste ano a malária, primeira causa de morte por doença em Angola, registou aumento quer no número de casos quer em óbitos.

“Este ano, de uma forma muito particular está a ter dimensões um pouco alarmantes porque estamos a ouvir falar em surtos um pouco por todo o país, que o Ministério da Saúde está a acompanhar”, referiu.

Rafael Dimbu referiu que a malária é um problema de saúde pública em Angola, é a primeira causa de morte por doença, de internamento, de absentismo laboral e escolar.

Os dados estatísticos indicam que a província de Luanda continua a ser a mais afetada, justificada também pela quantidade de pessoas que habitam na capital angolana, que representam 20 por cento da população total de Angola.

Depois de Luanda sofrem igualmente com a malária as províncias de Benguela, Bié, Cabinda, Cuanza Sul, Malanje e Uíge.

“Agora os surtos estão a surgir em vários municípios, de várias províncias, como é o caso do município do Cuango, na zona de Cafunfo, província da Luanda Norte, também em cinco municípios da província do Huambo, três municípios na província do Uíge, por aí fora”, disse.