O Aquário da Madeira, localizado no Porto Moniz, norte da ilha, promoveu a decoração de uma árvore de Natal dentro do tanque principal, um evento considerado "único" ao nível nacional e que acontece pelo quarto ano consecutivo.

A árvore - um pinheiro artificial com 2,20 metros de altura - foi decorada por quatro mergulhadores, dispondo de muitas bolas coloridas, pais-natal, conchas e no topo uma estrela feita de vimes, que agora é a principal atração dos peixes, sempre à volta a abocanhá-la.

Simultaneamente, no exterior, decorria um concerto pelo Grupo de Violas e Bandolins da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz.

Sérgio Correia, responsável pelo Aquário, disse à agência Lusa que os visitantes saem sempre "encantados" com a árvore dentro do tanque, onde nadam raias, tubarões, pargos, salemas, moreias, garoupas, sargos, cavalas e chicharros, entre muitas outras espécies.

"Todos os peixes são comuns na Madeira e foram recolhidos nos mares do Porto Moniz", explicou, realçando que este ano a infraestrutura já recebeu 42 mil visitantes, 90% dos quais turistas.

A árvore de Natal vai permanecer dentro do tanque principal, que comporta 500 mil litros de água e tem uma parede de vidro com 18 centímetros de espessura, até ao Dia de Reis (06 de janeiro).

O Aquário da Madeira, composto por 12 tanques, foi aberto ao público em 2005 e inicialmente era gerido por uma empresa municipal, mas, com a vitória do PS nas eleições autárquicas de 2013, passou para a tutela direta da autarquia, ainda liderada pelos socialistas.

"É pequenino e simples, mas também é um grande atrativo do Porto Moniz", disse Nélio Sequeira, vereador com o pelouro do Desenvolvimento Económico e Turismo.

O responsável explicou, por outro lado, que se não fossem as "dívidas que vêm do passado", atualmente o Aquário já seria autossustentável.