Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Deixamos-lhe aqui as nossas sugestões de casas de turismo em espaço rural, onde a traça e as características tradicionais das casas são preservadas e a Serra do Açor fica emoldurada em todas as janelas.

Casas da Serra do Açor

Casal Novo - Cepos 3300-221 Arganil

T. 235 751 036 | 965 407 766

Site: http://www.casas-da-serradoacor.pt

E-mail: geral@casasserradoacor.pt

Casa do Rosmaninho

3305 Pardieiros (Benfeita)

T. 966909597 | 961592198 | 239439760

Site: www.casadorosmaninho.com

E-mail: mjosesousa@sapo.pt

Casa da Padaria

Rua Cónego Manuel Fernandes Nogueira

6285-018 Piódão

T. 235732773 | 964889498

Site: www.casadapadaria.com/pt

E-mail: casa.padaria@sapo.pt

12 Meses Naturalmente

Portela da Cerdeira

T. 968068676

Site: www.12meses-turismo.com

E-mail: info@12meses-turismo.com

Quinta da Palmeira - Country House Retreat

Rua Principal, 363305 – 050 Cerdeira, Arganil

T. 235 728 125 | 911 017 455

Site: www.quinta-da-palmeira.com

E-mail: info@qportugal.com

Vumba’s Guest Houses

Carapinhal, São Martinho da Cortiça

T. 211956343 | 910002356

Site: www.vumba.pt

E-mail: vumba@vumba.pt

Arganil é um concelho rico em tradições culturais, gastronómicas e ofícios que têm vindo a ser preservados, aprimorados ou até inovados a partir dos seus recursos endógenos.

De produtos como a broa de batata do Piódão, o bucho recheado e fumeiro de Arganil, até aos doces e compotas, fruta desidratada e frutos secos, os pratos tradicionais são a chanfana e o cabrito assado no forno. Na doçaria, escolha entre sequilhos, farta-rapazes, coscoréis, tijelada, arroz doce e cajadas do Piódão.

Para adquirir uma destas iguarias, basta ir à loja Saber Intemporal, que vende produtos típicos do concelho.