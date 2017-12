A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) vai entregar 500 artigos de vestuário infantil ao Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, através da Liga Portuguesa Contra o Cancro, indicou hoje aquele organismo.

Em comunicado, a ASAE adianta que a doação dos 500 artigos de vestuário infantil insere-se na política de responsabilidade social daquela autoridade e resulta das apreensões efetuadas.

A doação vai realizar-se na terça-feira numa cerimónia que contará com a presença do representante Liga Portuguesa Contra o Cancro e do Inspetor Geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar.