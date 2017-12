Pelo menos 40 pessoas morreram e várias ficaram feridas esta quinta-feira, 28 de dezembro, em várias explosões num centro cultural xiita em Cabul, informou o ministério do Interior.

Nenhum grupo armado reivindicou até o momento a autoria do ataque, cometido três dias depois de um atentado suicida perto da sede da agência de inteligência afegã na capital e que deixou seis mortos.

Os talibãs negaram qualquer envolvimento no atentado desta quinta-feira, que também atingiu a Agência Voz Afegã, um meio de comunicação próximo ao local do ataque.

"O alvo do ataque era o centro cultural Tabayan. Uma cerimónia tinha lugar para recordar o 38º aniversário da invasão soviética do Afeganistão no momento da explosão", afirmou à AFP o porta-voz adjunto do ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

A explosão foi seguida por outras duas, menos potentes, que não deixaram vítimas.

"Há 40 mortos e 30 feridos. Não é o balanço definitivo, que ainda pode aumentar", disse Rahimi.

De acordo com um relatório deste mês do grupo Repórteres Sem Fronteiras, o Afeganistão está entre os países mais perigosos para jornalistas.