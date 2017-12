A Audi está a recolher mais de 52 mil carros nos Estados Unidos e no Canadá por causa de uma avaria nas condutas de combustível, que aumenta o risco de incêndio.

Os automóveis em causa correspondem aos modelos A6 e A7, produzidos entre 2012 e 2014.

Citada pela agência Associated Press, a marca do grupo Volkswagen esclareceu que as condutas possuem um ponto de compressão que, ao longo dos anos, pode desgastar-se, levando à fuga de combustível.

A Audi acrescenta ainda que, até ao momento, não foi comunicado nenhum incêndio ou ferimento decorrente da anomalia.

Os proprietários serão notificados a partir do dia 5 de fevereiro, para que os revendedores possam proceder à substituição das condutas defeituosas.