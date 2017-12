As duas assembleias municipais aprovaram estar a favor do cancelamento dos contratos de prospeção e produção de petróleo na Bacia de Peniche e apelaram ao cancelamento dos dois contratos em vigor ao longo da faixa litoral, de Caldas da Rainha a Soure, revelou hoje em nota de imprensa o Bloco de Esquerda (BE), proponente das iniciativas.

Na proposta do BE, a que a agência Lusa teve acesso, é referido que “os contratos foram celebrados num processo pouco transparente e sem consulta pública, sem ouvir as organizações locais”.

Além disso, o “retorno financeiro para o Estado era irrisório, com rendas de superfície num valor de 15 euros anuais por metro quadrado, e vantagens de 2% sobre o valor das vendas, apenas após a liquidação dos investimentos”.

Segundo o documento, “a atividade de prospeção e produção de petróleo tem um elevado impacto negativo nos ecossistemas marinhos, nos recursos naturais da costa e em toda a atividade económica que deles depende, como é o caso da pesca e do turismo” e as alterações climáticas deverão ser combatidas por via do desinvestimento em energias fósseis.