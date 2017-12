Fontes oficiais equatorianas revelaram à agência Efe, em Paris, que “o instigador do golpe” é “o número um” do CI, Gabriel Nsé Obiang Obono, que contou “com a cumplicidade da oposição no exílio”, nomeadamente do partido Coligação CORED, cujo líder histórico é Severo Moto.

As forças do regime detiveram quase “cinquenta pessoas” que se presume terem estado implicadas, tendo sido apreendidas armas, incluindo cinco lançadores de granadas, uma metralhadora e as munições, de acordo com as fontes.

A agência Lusa tinha noticiado, esta tarde, que a sede do partido CI na Guiné Equatorial (oposição) foi cercada por mais de 200 militares, que detiveram militantes nas ruas, informação avançada por um dos coordenadores do partido, que se encontrava dentro do edifício.

Num contacto telefónico com a agência Lusa a partir de Malabo, Mariano Ona relatou que a sede do CI foi cercada pelas 13:00 horas locais (mesma hora em Lisboa) por cerca de duas centenas de militares “vestidos com equipamento anti distúrbios, com a cara coberta e com espingardas automáticas de assalto”, apoiados “por viaturas blindadas”.

“Cortaram a rua de acesso à sede e estão a deter os militantes do partido que encontram pelas ruas”, contou Mariano Ona, acrescentando que as tropas governamentais “não indicam a razão” para as detenções, apenas “alegam ter ordens superiores” para fazê-lo.