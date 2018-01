Steve Bannon, ex-estrategista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu desculpas este domingo pelas suas declarações que saíram no livro do jornalista Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House, em que critica o filho mais velho do chefe de Estado norte-americano, Donald Trump Jr., pela maneira como procedeu durante a campanha eleitoral de 2016.

Bannon, antigo conselheiro de Trump, foi demitido da Casa Branca no verão de 2017. E iniciou um incêndio na semana passada, com a divulgação de alguns trechos de um livro do jornalista Michael Wolff, em que diz que Donald Trump Jr. cometeu "traição" e um "ato antipatriótico" ao reunir com uma advogada russa durante a campanha. Esta reunião é chave na investigação que o Procurador Especial Robert Mueller realiza sobre um eventual conluio entre a equipa de campanha do magnata republicano e a Rússia nas eleições de novembro de 2016. "Lamento que o atraso da minha resposta às informações inexatas sobre Don Jr. tenha desviado a atenção das conquistas históricas do presidente no seu primeiro ano de mandato", escreveu Bannon num comunicado enviado ao site Axios. "Donald Trump Jr. é um patriota e um bom homem", afirmou. "Defendeu sem descanso o pai e o programa que ajudou a transformar o nosso país", assinalou. Bannon explica no comunicado que as suas declarações sobre o encontro foram influenciadas pelo facto de servido durante décadas como oficial na Marinha norte-americana, num destróier encarregado de caçar submarinos soviéticos durante a Guerra Fria. Naquela época, assinalou, o objetivo dos Estados Unidos era "destruir o Império do Mal" que representava a União Soviética. As suas críticas, explica, tinham como alvo Paul Manafort, chefe de campanha de Trump acusado no caso russo. "Devido à sua experiência e os seus conhecimentos sobre a forma de operar dos russos, Manafort deveria saber que são hipócritas, astutos, e que não são nossos amigos", escreveu Bannon, reforçando que as suas declarações "não foram direcionadas a Don Jr.". Os comentários de Bannon no livro, divulgados na última sexta-feira, irritaram o presidente, que acusou o ex-assessor de ter perdido a razão. Desde então, Trump não deixou de criticar o livro e o seu autor. “Quando foi despedido, ele não perdeu só o seu emprego, perdeu o juízo”, asseverou Donald Trump em comunicado, acrescentando que Steve Bannon “nada tem a ver” com o Presidente dos Estados Unidos “ou com a Presidência” atual. Trump acusou o ex-conselheiro de ter passado o tempo na Casa Branca a “transmitir informações aos média para se fazer mais do que era”.