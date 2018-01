As obras da construção de uma barreira acústica de proteção ao Mosteiro da Batalha, no distrito de Leiria, já se iniciaram, mas não estão a agradar à população, que critica o impacto visual negativo.

"Parece um muro de Berlim. Sei que a ideia é ainda serem colocadas árvores, mas o primeiro impacto é péssimo. Quero ver como fica o final da obra, mas com o dinheiro que está a ser gasto poderia ser dada a isenção de portagens para os veículos pesados, ou criar um valor mais barato", disse à agência Lusa o empresário Alfredo Barros.

A Autoestrada n.º 19 (A19) foi construída para retirar grande parte do trânsito que passa no IC2, junto ao Mosteiro, de modo a preservar o monumento, classificado como património da Humanidade, dos efeitos do ruído e poluição da circulação automóvel.

No entanto, a colocação de portagens levou a que a A19 seja uma das vias menos utilizadas na região de Leiria. Por isso, também Pedro Coelho, outro cidadão da Batalha, considerou que a solução deveria passar pela "isenção de portagens".