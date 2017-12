“Todas as nossas vitórias resultaram apenas do nosso mérito e do nosso trabalho. Mais do que nunca, a melhor resposta que podemos dar é reforçar a nossa unidade e coesão, porque juntos somos mais fortes”, refere Luís Filipe Vieira numa nota no sítio do clube.

Em causa está uma suposta investigação da Polícia Judiciária (PJ) a uma alegada manipulação de um resultado que envolve o Benfica, que o clube disse “desconhecer totalmente” e que irá responsabilizar judicialmente os autores “desta calúnia”.

“O que verdadeiramente está em causa em toda esta campanha negativa montada pelos nossos rivais é evitar a todo o custo que o Benfica conquiste o penta. Porque, em desespero, necessitam de apresentar resultados para a sua própria sobrevivência”, refere.

O jornal Correio da Manhã, na sua edição de hoje, noticia que a PJ está a investigar a possibilidade de ter havido manipulação do resultado da visita dos ‘encarnados’ a Vila do Conde, em 24 de abril de 2016, a contar para a 31.ª jornada da edição de 2015/16 da I Liga e que o Benfica venceu por 1-0, com um golo do mexicano Raúl Jimenez, aos 73 minutos.