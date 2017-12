“Este caso mostra como no mundo das IPSS (…) há, como noutros setores, uma enorme confusão, muitas vezes, entre os responsáveis políticos e os responsáveis das IPSS”, afirmou Catarina Martins, exigindo o esclarecimento de todas as dúvidas relativas ao caso e ao envolvimento do ministro Vieira da Silva, que vai ser ouvido na segunda-feira no parlamento sobre este caso.

A líder do BE disse que é “mau para a democracia” que haja responsáveis “dos vários partidos que têm alternado no Governo a ocuparem sistematicamente” funções de responsabilidade em instituições daquela natureza.

“Acho que não se deve confundir aquilo que é a expressão de uma associação das pessoas num determinado setor com, depois, a sua capacidade de influenciarem o poder político”, notou a deputada, classificando o caso como “preocupante”, também por envolver figuras ligadas ao Governo.