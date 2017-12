As bolsas europeias seguiam hoje de manhã negativas, num dia sem grandes referências macroeconómicas agendadas.

Pelas 08:20 de Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, estava a cair 0,22% e negociava nos 3.537,50 pontos.

As principais bolsas europeias estavam a transacionar entre as perdas de 0,15% de Paris e as de 0,69% de Madrid.

Em Lisboa, o PSI20 contrariava o sentimento das congéneres europeias e seguia a avançar ligeiramente 0,06% para 5.399,56 pontos.

No mercado de divisas, o euro seguia a descer para os 1,1857 dólares e, nas matérias-primas, o preço do Brent, referência na Europa, baixava até aos 64,80 dólares por barril.