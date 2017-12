As novas normas foram publicadas no Diário Oficial a União e agora limitam-se a redefinir o que é qualificado como “dia exaustivo” e “condições degradantes” de trabalho, mantendo as regras seguidas pelo Brasil antes das normas sancionadas em outubro.

Foi alterado também um artigo que estabelecia que a divulgação da lista de empresas e pessoas apanhadas em trabalho escravo só poderia ser divulgada com uma autorização expressa do titular do Ministério do Trabalho.

Em relação a classificação de “dia exaustivo”, a nova norma define-o como “qualquer forma de trabalho de natureza física ou mental que, devido à sua extensão ou intensidade, implica uma violação dos direitos fundamentais do trabalhador em matéria de segurança, saúde, descanso e família e convivência social “.

No texto anterior, o “dia exaustivo”, punível com penalidades menores, aplicava-se a casos em que “os trabalhadores, contra a vontade deles, são privados do direito de ir e vir”, que é tipificado como “trabalho escravo” mesmo em vários acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário.