No seu discurso, difundido no domingo à noite, Temer argumentou que esta mudança não é "uma questão ideológica ou partidária", mas sim para o futuro do país, para garantir que os pensionistas e reformados “de hoje e de amanhã possam receber as suas reformas".

Michel Temer também se referiu à adoção na Argentina, na terça-feira, da impopular mudança do sistema de reformas e pensões, que levou a confrontos violentos entre manifestantes e polícias em Buenos Aires.

Fortemente exigida pelos mercados, criticada pela população, a alteração das pensões e reformas é considerada um dos grandes projetos de Michel Temer desde que chegou ao poder, há mais de um ano, após a destituição da Presidente Dilma Rousseff.

Esta reforma é considerada crucial para manter os défices sob controlo.