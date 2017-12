A primeira-ministra britânica, Theresa May, saudou como "um passo importante" a aprovação dos líderes da UE para que as negociações do ‘Brexit’ passem para a discussão de uma transição e relações comerciais com a UE após 2019.

"Hoje foi dado um passo importante no caminho para um ‘Brexit’ tranquilo e ordenado e o desenvolvimento de uma futura parceria estreita e especial", afirmou May na rede social Twitter. A mensagem foi emitida ao mesmo tempo que reencaminhou a confirmação do presidente do Conselho de os líderes da UE tinham aprovado avançar para a segunda fase das negociações, também no Twitter pelo presidente do Conselho Europeu Donald Tusk, a quem May agradeceu, bem como ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Posteriormente, a primeira-ministra reiterou a promessa de negociar um bom acordo comercial, ao mesmo tempo que manteve o compromisso de respeitar o resultado do referendo de junho de 2016, que determinou a saída do Reino Unido da UE. "Nós vamos respeitar a vontade do povo britânico e vamos obter o melhor acordo para o ‘Brexit’ para o nosso país - garantindo o maior acesso possível aos mercados europeus, aumentando o comércio livre com países de todo o mundo e garantir o controlo das nossas fronteiras, leis e dinheiro", escreveu. Os 27 líderes europeus - hoje reunidos sem a presença de May - seguiram, como previsto, a recomendação da Comissão Europeia, que há precisamente uma semana considerou terem sido alcançados "progressos suficientes" na primeira fase das negociações, designadamente nos domínios dos direitos dos cidadãos, da "fatura" a pagar por Londres no quadro dos compromissos financeiros assumidos e a questão da ausência de uma fronteira física entre Irlanda e Irlanda do Norte. A segunda fase das negociações vai incidir nas futuras relações entre a UE e o Reino Unido depois do ‘divórcio' marcado para 29 de março de 2019, incluindo a discussão de um período de transição de cerca de dois anos e de um acordo comercial.