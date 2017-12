As brigadas da Câmara Municipal do Funchal recolheram hoje 26.750 quilos de resíduos sólidos resultantes da limpeza dos festejos da ‘Noite do Mercado’, uma das maiores tradições desta quadra festiva.

De acordo com a informação distribuída pela autarquia, este foi o montante de detritos que deram entrada na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal até às 11:00 da manhã de hoje. Este valor representa um acréscimo em comparação com os dados homólogos do ano passado, que totalizaram 14.230 quilos. O mesmo documento menciona que a percentagem de resíduos a encaminhar para reciclagem é de 14,02%, o que representa um aumento face a 2016, que foi de 11,10%. Também refere que do total dos resíduos recolhidos logo de manhã nos arredores do Mercado do Lavradores, onde na noite passada se concentraram milhares de residentes e visitantes, 22.350 foi material indiferenciado (83,55%), 650 quilos de Madeira (2,43%), 1.720 de vidro (6,43%), 870 quilograma de cartão (3,25%) e 1.160 de embalagens (4,34%). A tradicional Noite do Mercado do Funchal, que decorre de 23 para 24 de dezembro, remonta ao século XIX, que acaba sendo uma noite de convívio, animação e de compras natalícias, referenciadas por verduras, frutas e legumes que se adquirem frescos, a poucas horas do Natal. A Praça do Peixe ficou mais uma vez repleta de pessoas para o entoar dos cânticos de Natal em várias lingas. Este ano a autarquia do Funchal atribuiu licenças para 100 pontos de venda de diversos produtos, que deste modo reforçam os estabelecimentos localizados nas artérias ao redor do Mercado da cidade, que é também um dos locais mais procurados pelos turistas. Este ano ficou marcado por uma espécie de regresso ao passado, com o retorno do parque de diversões, uma das outras tradições desta quadra na Madeira, à zona velha da cidade.