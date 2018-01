"Já aconteceu o mesmo há uns anos, quando encerraram os postos de correios de São João de Ver e de Escapães, mas as respetivas juntas de freguesias arranjaram uma solução para não perderem esse serviço", declarou Emídio Sousa à Lusa, numa alusão a parcerias dos CTT com outas entidades que permitiram manter o serviço postal em localidades onde os serviços da empresa foram encerrados.

O presidente da Junta de Freguesia de Paços de Brandão, Firmino Costa, confirmou essa possibilidade. "Temos mais do que um interessado em ficar com o serviço dos CTT nas suas lojas ou estabelecimentos privados. Agora é uma questão de reunir com a Câmara e assentar ideias", disse.

Sobre a possibilidade de os serviços postais serem transferidos para o próprio edifício da Junta, Firmino Costa disse que esse seria o último recurso.

"Não temos possibilidade nenhuma de assumir esta responsabilidade e acho que também não vai ser preciso, mas, em última instância, se tudo dependesse só de nós, também não havia de ser por causa da Junta que Paços ia ficar sem correios", garantiu.

O posto dos CTT de Paços de Brandão consta da lista de 22 que a administração dos CTT confirmou que quer fechar em breve.

Também na região de Aveiro, está previsto o encerramento do posto dos CTT em Barrosinhas, na União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, concelho de Águeda.