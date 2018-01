O novo conceito passa pelo alargamento da área de ocupação do evento na cidade, levando-o até ao Parque Municipal do Antuã, onde será criado o "Sítio do Carnaval", e pela melhoria das condições para o público.

"Temos um bom carnaval, mas precisamos de uma alavancagem para irmos para a primeira divisão. Não queremos ombrear com os demais, mas queremos um espetáculo nosso, que as pessoas usufruam da melhor maneira possível", disse o presidente da Câmara, Diamantino Sabina (PSD/CDS).

Há ainda prémios de participação de 200 euros para os grupos que participarem nas marchas luminosas e de 500 euros para as escolas de samba que participam no desfile noturno.

A autarquia de Estarreja, no distrito de Aveiro, irá ainda intervir no novo percurso "ao nível da colocação de iluminação" e no Multiúsos, que irá acolher o Espaço Folia "para correção acústica do espaço e criação de condições de segurança".

O modelo de gestão também será diferente com a Câmara Municipal a assumir a bilheteira do evento, o que acarreta maiores responsabilidades em termos de organização.

Diamantino Sabina realçou ainda que os festejos carnavalescos constituem um "forte" fator de atratividade turística ao município, alavancando a dinâmica da economia local.

A festa de abertura do "Sítio do Carnaval" realizar-se-á no dia 3 de fevereiro de 2018.

Segue-se o desfile infantil, no dia 4, a Chegada dos Reis à Estação de Comboios da CP e as Marchas Luminosas, no dia 7, e o desfile noturno das escolas de samba, no dia 9.

Os Grandes Corsos Carnavalescos realizar-se-ão nos dias 11 e 13 de fevereiro de 2018, domingo gordo e terça-feira de Carnaval, respetivamente.