As três propostas foram apreciadas na reunião privada de hoje, que durou perto de sete horas, e na qual foi discutido e aprovado o orçamento municipal para 2018, no valor de 833,4 milhões de euros.

No encontro foi também aprovado o mapa de pessoal, a tabela de taxas municipais e ainda o plano de atividades e orçamento das empresas municipais de estacionamento (EMEL), de cultura (EGEAC), de reabilitação (SRU), de gestão da habitação municipal (Gebalis) e da Carris.

As propostas do PCP e do CDS-PP para a revogação da TMPC foram rejeitadas pelo PS (que conta com oito dos 17 vereadores), e contaram com os votos favoráveis do PSD e dos proponentes.

Como o vereador do BE se absteve, o presidente Fernando Medina exerceu o voto de qualidade para desempatar, fazendo com que as propostas não passassem.

Quanto à proposta do PSD, que incluía também a duplicação da Taxa Municipal Turística, foi rejeitada com os votos contra de PS e PCP, e a abstenção do BE.