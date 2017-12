De acordo com a proposta a que agência Lusa teve acesso, e que é assinada pelo vereador das Obras Municipais, Manuel Salgado, com esta empreitada "pretende-se executar a substituição de luminárias com lâmpadas de descarga por luminárias com tecnologia LED, com o objetivo de obter uma considerável redução da potência instalada, como medida de eficiência energética".

A proposta, que será apreciada em reunião privada do executivo, aponta que a medida vai incidir sobre zonas da cidade onde existem "luminárias com lâmpadas de descarga em fim de vida útil, permitindo a sua substituição imediata por luminárias com tecnologia LED, sendo, também, objetivo da intervenção a substituição de todos os apoios em mau estado de conservação".

Está prevista a intervenção em "4.976 luminárias existentes", cujas lâmpadas serão substituídas por "4.648 luminárias dotadas de tecnologia LED".

A proposta explica que, desta forma, assistir-se-á a uma "redução de 328 luminárias, face às características da tecnologia implementada e uma redução de 1.074 quilowatts, o que se traduz numa poupança de 67% na potência instalada e consequentemente na energia consumida".