O orçamento da Câmara Municipal de Monforte (Portalegre) para este ano ronda os 7,1 milhões de euros, menos 300 mil euros do que em 2017, disse hoje à agência Lusa o presidente do município.

“O orçamento é inferior devido ao fluxo dos financiamentos comunitários", justificou Gonçalo Lagem, que está a cumprir o segundo mandato, eleito pela CDU, lembrando que, em 2017, a autarquia recebeu mais verbas da União Europeia.

Este ano, o município de Monforte espera iniciar as obras para “suprimir” a cobertura de amianto que está instalada na atual Escola Básica 2,3, num investimento de 2,8 milhões de euros.

“Queremos começar esta obra o quanto antes, assim que tenhamos luz verde da Secretaria de Estado da Educação, que é quem tem essa competência no segundo e terceiro ciclos. Aliás, já estamos a elaborar o projeto para suprimir a cobertura de amianto e o défice de salas de aulas”, acrescentou.

A conclusão das obras do lar de idosos na freguesia rural de Santo Aleixo, no valor de 1,5 milhões de euros, é outro dos projetos da autarquia comunista para este ano.

A Câmara de Monforte prevê também requalificar o “Edifício dos Amarelos” para a instalação de 16 painéis de azulejos, que "retratam a vida e os milagres da Rainha Santa Isabel", sendo estas peças consideradas “únicas no mundo”.

Além da reabilitação de ruas e entradas, o município pretende ainda iniciar a requalificação da zona do rossio e tem ainda, em fase “embrionária”, o lançamento de um projeto para o realojamento de uma comunidade de etnia cigana.

Ao nível dos impostos municipais, a câmara decidiu manter em 0,30% a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e em 5% a taxa de participação no Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) a pagar este ano por pessoas com domicílio fiscal no concelho.

Os municípios têm liberdade para fixar a taxa de IMI entre 0,30% e 0,45% para os prédios urbanos e no caso dos prédios rústicos (terrenos com fins agrícolas) a taxa aplicável é de 0,8%.

As câmaras municipais também têm direito em cada ano a uma participação até 5% no IRS relativo aos rendimentos do ano anterior das pessoas com domicílio fiscal nos respetivos concelhos.

O orçamento foi aprovado, por maioria, em reunião do executivo municipal, com quatro votos a favor da gestão CDU e uma abstenção do vereador da oposição PS, e, na mais recente sessão da assembleia municipal, com 12 votos a favor dos eleitos da CDU, quatro abstenções por parte do PS (faltou um eleito) e duas abstenções dos eleitos do PSD.