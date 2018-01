A Câmara de Paços de Ferreira e a Junta de Freguesia de Freamunde manifestaram, em comunicado conjunto, a sua "profunda indignação" com a notícia de encerramento do posto dos CTT de Freamunde.

"Trata-se de um serviço público fundamental para a vida das pessoas e das empresas de Freamunde, pelo que a decisão unilateral divulgada esta terça feira, por parte da atual administração dos CTT, é inaceitável", pode ler-se no comunicado assinado pelo presidente da Câmara, Humberto Brito, e pelo presidente da Junta de Freamunde, José Luís Monteiro.

Aquela estação dos correios do concelho de Paços de Ferreira, distrito do Porto, consta da lista de 22 lojas que a administração dos CTT confirmou que quer fechar em breve.

As duas autarquias lamentam o anúncio de decisão do encerramento da estação de Freamunde "sem qualquer informação prévia às câmaras municipais e juntas de freguesia afetadas por esta decisão e descurando, por completo, as obrigações de serviço público a que a empresa está obrigada no âmbito da infeliz e errada decisão de privatização".

A cidade de Freamunde é o segundo polo urbano do concelho de Paços de Ferreira, distando cerca de cinco quilómetros da sede do município.

De acordo com um esclarecimento enviado às redações, os CTT referiram que o encerramento destas 22 lojas "não coloca em causa o serviço de proximidade às populações e aos clientes, uma vez que existem outros pontos de acesso nas zonas respetivas que dão total garantia na resposta às necessidades face à procura existente".

Em causa estão os seguintes balcões: Junqueira, Avenida (Loulé), Universidade (Aveiro), Termas de São Vicente, Socorro (Lisboa), Riba de Ave, Paços de Brandão (Santa Maria da Feira), Lavradio (Barreiro), Galiza (Porto), Freamunde, Filipa de Lencastre (Belas), Olaias (Lisboa), Camarate, Calheta (Ponta Delgada), Barrosinhas (Águeda), Asprela (Porto), Areosa (Rio Tinto), Araucária (Vila Real), Alpiarça, Alferrarede, Aldeia de Paio Pires e Arco da Calheta (Madeira).

Os CTT adiantam que, numa primeira fase, o encerramento das 22 lojas está sob "consulta" da Comissão de Trabalhadores, "seguindo-se então o contacto com as entidades locais".