A Câmara de Sever do Vouga vai implementar um serviço de Wi-Fi gratuito, num investimento de 57 mil euros, para permitir aceder à Internet e a conteúdos multimédia com informação sobre o concelho, anunciou hoje a autarquia.

Segundo uma nota camarária, o projeto "Wi-Fi de SeVER" surgiu no âmbito de uma candidatura ao Programa Valorizar, do Turismo de Portugal.

O acesso será feito através de uma aplicação informática para smartphone, disponível para todas as plataformas (Android, IOS, Windows Phone e Windows).

Ao todo, serão instalados mais de dez pontos de acesso (hotspots), seis dos quais no centro da vila, nomeadamente, no Largo Município, no Parque Urbano, no Parque Geriátrico, no Espaço Severi, na Ecopista do Vouga e na Praia Fluvial.

Será ainda instalado um ponto de acesso em cada uma das restantes seis freguesias do concelho (União de Freguesias de Silva Escura e Dornelas, União de Freguesias de Cedrim e Paradela, Rocas do Vouga, Couto Esteves, Talhadas e Pessegueiro do Vouga).

O município espera, através dos conteúdos multimédia disponibilizados, "contribuir para a promoção do turismo, ao oferecer aos visitantes informação relevante e de qualidade sobre o concelho".