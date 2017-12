O pretexto para este encontro foi o lançamento de mais um livro. Desta vez não é um livro de memórias. Ou por outra, também é um livro de memórias. Trata-se da seleção de 12 entrevistas feitas para televisão há 25 anos, quando Carlos Cruz inaugurava na RTP um estilo de conversas hoje seguido, talvez, por Daniel Oliveira, na SIC. O objetivo não era fazer chorar as pedras da calçada. “A única pessoa que chorou numa entrevista minha foi a Amália Rodrigues e não foi no programa que dá origem ao livro, foi no “Quinta do Dois”. Depois tive de pô-la a rir. Nesta série quem esteve na fronteira da comoção foi a Eunice Muñoz.”

Hoje quem parece estar à beira das lágrimas é o próprio Carlos Cruz. Garante que não, que é “um problema na vista”. Mas é um homem triste, por mais que sorria. É inevitável falar da fama, do processo Casa Pia, da prisão. Da esperança e da falta dela. Da última apresentação periódica no Instituto de Reinserção Social, que marca o fim da liberdade condicional, e da decisão do Tribunal Europeu que está para sair por estes dias e pode mudar tudo. Ou não.

“Carlos Cruz, Conte-me Tudo – 12 Grandes Entrevistas”. Porquê estas 12 das 116 entrevistas feitas para o programa Carlos Cruz – Quarta-Feira, que passou primeiro na RTP, depois na TVI?

Fui a eliminatórias sucessivas. Estas cobrem um espectro muito diferente de histórias de vida, da política ao teatro, passando pela maneira de estar na vida, à discussão de Deus. Mas há outras pessoas que também se encaixariam, como D. Manuel Martins ou a Fafá de Belém, que resultou num striptease espantoso. Mas tive de fazer opções e por isso fui cortando, substituindo, foi um puzzle e foi preciso chegar a um consenso com a editora, também. Se tiver algum sucesso, se as pessoas gostarem, poderá haver uma continuação, poderei publicar mais doze. Há depoimentos muito ricos.

Qual o objetivo destas entrevistas?

A minha preocupação era que o espetador pudesse conhecer as diversas facetas da personagem e não apenas a sua atividade pública. A figura pública, a mim, não me interessava. Quando o José Nuno Martins me convidou para fazer o programa era condição que fossem pessoas que aparecem pouco na televisão, que fossem pouco conhecidas. Já tínhamos tido essa filosofia no Zip-Zip. Apesar de tudo, são figuras públicas ou semipúblicas, algumas desconhecidas, como a Maria de Sousa, que deu uma grande entrevista. Quando a entrevistei nem a conhecia. Entrevistei o Prof. Júlio Machado Vaz, que já era uma figura da rádio, mas sem a projeção que tem hoje. O que me interessava era conhecer a pessoa, queria que se auto revelasse. Porque assim poderia formatar de forma mais justa a sua imagem e a ideia que as pessoas fariam dela. Não com intenções pedagógicas, mas porque nós, em Portugal, somos muito rápidos a fazer juízos - e normalmente os juízos duradouros são errados. E temos muita dificuldade em retificar esses juízos. Penso que estas entrevistas contribuíram de alguma forma para muita gente formar uma ideia mais justa sobre uma série de portugueses. Interessava-me o lado espiritual das pessoas, porque acredito que o homem sem espírito não é nada. Homem e mulher, isto agora é muito difícil falar em géneros, com a confusão que para aí anda [riso].

Sentiu-se vítima desses juízos de que fala?

Sim, em determinadas fases. Embora também ao longo do tempo isso que me parecia definitivo foi-se atenuando e as pessoas começaram a interrogar-se, a ter procurar mais informação.

Tem o outro lado da medalha, o endeusamento…

Os deuses, em Portugal, têm todos pés de barro. Os portugueses colocam os outros num pedestal elevado, mas tiram-nos de lá com a maior das facilidades. Cai-se com facilidade desses altares e os portugueses gostam de ver os “deuses” cair. Não os criam para os deixar cair, mas diria que gostam de os ver cair.

As entrevistas têm 25/26 anos.

Sim, a primeira é de 1991.

A idade traz tranquilidade ou, pelo contrário, alguma instabilidade?

Penso que há um misto. A idade dá, basicamente, tranquilidade. As vivências que temos preparam-nos para o aparecimento de poucas surpresas. Há paradigmas e protótipos de comportamento e até fenómenos sociais que se repetem mais ou menos disfarçadamente. Se estamos bem connosco, se não fizemos coisas de que nos arrependemos, dá-nos tranquilidade. Por outro lado, resta sempre – julgo que faz parte da natureza humana - a intranquilidade do desconhecido. E isso traz momentos, não digo todos os dias, de instabilidade, de querer saber mais, saber se o que está para além do dia de hoje vai agitar ou destruir essa tranquilidade em que me sinto confortável e comodamente instalado. Por dentro e por fora. Tirando as enxaquecas, não é? As dores da coluna e as ciáticas e essas coisas. Tirando isso sinto-me muito bem comigo próprio. Costumo dizer a brincar no meu circulo muito íntimo de amigos que estou num plano zen. Pouca coisa me atinge, já. E isso é a tranquilidade.

Isso de estar num plano zen é estar tranquilo ou adormecido, um estado vegetativo?

Não, é tranquilidade, mesmo. É um estado muito consciente e fruto de muita meditação e leitura. É a minha realidade interior, uma viagem interior, informada e meditada sobre o meu percurso de vida. Não é ainda 100% zen, isso é para sábios, não atingi o Nirvana. Estou bem, cada vez mais acordado. É saber relativizar as coisas, arrumar gavetas e ter uma escala de valores que não tinha.

Se estão incomodados, cortem, não faço questão de aparecer no museu da RTP – até me incomoda ser peça de museu

Até há pouco tempo a vida era previsível. Um bom emprego, fama, um futuro risonho. De que forma o conflito o transformou?

Agora não é tão previsível como isso. Porque a sociedade foi-se transformando, com a globalização e com as tecnologias, num mundo despersonalizado. As pessoas já não são mais o ser social que durante séculos se disse que eram. São consideradas individual e separadamente e tentam sobreviver num mundo altamente competitivo. Isso não permite nenhuma previsibilidade, pelo contrário. São cada vez mais commodities. Julgo que vamos chegar a um tempo em que são meramente uma bolsa de trabalho, em que cada um vale xis, tantos bitcoins. Esta desumanização permite tudo, inclusivamente tirar-me da história da RTP. O que, devo dizer, não me chateia rigorosamente nada, porque não elimina o que eu fiz na RTP. E isso para mim basta. Eu disse sempre: se estão incomodados, cortem, não faço questão de aparecer no museu da RTP – até me incomoda ser peça de museu.