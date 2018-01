O prémio “mais expressivo” foi distribuído no passado dia 23 de dezembro, na sala mista, tendo o apostador ganhado um “jackpot de mais de 241 mil euros”, numa mesa de “caribbean poker”, tendo recebido “um expressivo montante, correspondente a 100% do valor acumulado”, isto é, o prémio que incide sobre o total de prémios acumulado.

“O Casino Estoril distribuiu, durante o ano de 2017, pelos frequentadores dos seus espaços de Jogo, um expressivo valor total de prémios pagos de, precisamente, 294 milhões 455 mil e 862 euros, ou seja, mais 29 milhões e 176 mil euros que no período homólogo de 2016″, lê-se no comunicado divulgado.

O Casino Estoril, a cerca de 20 quilómetros de Lisboa, além das áreas de jogo inclui restaurantes, uma galeria de arte e apresenta vários espetáculos no salão Preto e Prata, alguns com caráter anual, como o Gala de Fado Carlos Zel, ou no Lounge D, que há anos acolhe o ciclo “Quartas de Fado” e o ciclo anual, no verão, “Grandes Concertos”.

No salão Preto e Prata, atualmente está em cena, até domingo, “Simone, o musical”, de Tiago Torres da Silva, com Simone de Oliveira, que celebra 80 anos em fevereiro, Maria João Abreu e José Raposo, entre outros.

No próximo dia 19, sobem ao palco do Preto e Prata os Imagination, trio britânico de música soul e de dança, autor de êxitos como “Body Talk”, “Flashback”, “So Good, So Right” ou “Just an Illusion”.

O Casino Estoril foi inaugurado em 1931, mas a concessão da zona de jogo data de 1927. O responsável pela construção do casino foi o empresário Fausto Figueiredo, que pretendia tornar a costa do Estoril a ‘côte d’azur’ portuguesa, numa referência à estância de veraneio no sul de França.

Em 1958, a concessão do Casino Estoril foi entregue a Teodoro dos Santos, e um novo casino foi inaugurado dez anos depois. Uma nova concessão foi atribuída em 1985 ao empresário macaense Stanley Ho, que ganhou nova concessão, que termina em 2020.

Sob a direção de Mário Assis Ferreira, da nova administração do Casino, encetou-se “um ciclo de profunda reestruturação, através da realização de um vasto programa de obras e da adoção de uma ambiciosa política de animação”.

Atualmente o Casino Estoril é “o maior da Europa”, rematou a mesma fonte.