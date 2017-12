Todos os centros de saúde do Norte vão ter na terça-feira, dia de tolerância de ponto, um “reforço das equipas e de resposta”, especialmente nas “consultas não programadas” (urgências), revelou hoje a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N).

Em comunicado, a ARS-N informa que, para além desta medida aplicada ao dia 26, “nos dias 24 e 25 [domingo e segunda], os Centros de Saúde vão estar abertos como habitualmente”, com vista a evitar deslocações aos hospitais, “na maior parte das vezes desnecessárias”.

De acordo com a ARS-N, a opção pelo “reforço das equipas e pela resposta” de “todos os Agrupamentos de Centros de Saúde e Unidades Locais de Saúde da região Norte” visa “salvaguardar, atempada e eficazmente, a resposta aos cuidados indispensáveis junto das populações”.

A decisão, explica a ARS-N, teve em mente “a época festiva”, “o aumento de população com a visita de familiares e amigos provenientes dos vários países e regiões e, por outro, a concessão, por parte do Governo, de tolerância de ponto no dia 26 de dezembro”.

De acordo com a ARS-N, a intenção foi manter “o princípio de que o doente seja visto e acompanhado por uma Equipa de Saúde Familiar, minimizando-se deslocações, desconforto e exposições em meio hospitalar, na maior parte das vezes desnecessária”.

A ARS-N quis também “tentar amenizar os tempos de espera na resposta às situações que verdadeiramente justificam o acompanhamento em serviço de urgência hospitalar”.

Segundo a administração, “em caso de necessidade, a primeira decisão deverá ser sempre o recurso ao Serviço Nacional de Saúde 24, através do número 808 24 24 24”.