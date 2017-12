“A direita vai falando, mas vale o que vale e, neste momento, claramente, a direita não tem nem moral nem razão para se pronunciar sobre as questões laborais e sociais em Portugal, porque se houve alguém que está diretamente associada à acentuação das desigualdades e da pobreza laboral são precisamente aqueles que hoje falam nessa perspetiva, que é o PSD e o CDS”, disse.

Arménio Carlos, que falava à agência Lusa à margem do encontro nacional "Combater as Assimetrias Regionais - Pelo Progresso Social e a Coesão Territorial", em Portalegre, reagia desta forma ao apelo lançado, na quarta-feira, pelo CDS-PP ao Governo, para escolher "o interesse nacional" aos "interesses de PCP e BE" na questão da Autoeuropa, acusando-os de instrumentalizarem os sindicatos.

"Senhor ministro da Economia, esteja onde estiver, senhor ministro do trabalho, senhor primeiro-ministro, que sempre que há más notícias prefere estar longe e ao largo, - entre o interesse de Portugal e os interesses do PCP e do BE escolham sempre o interesse nacional", apelou o deputado centrista Pedro Mota Soares.

Perante estas declarações, o secretário-geral da CGTP sublinhou que a direita está a “subverter” a realidade e a “procurar manipular” a opinião pública.