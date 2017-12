De acordo com os mais recentes dados da Organização Internacional das Migrações (OIM), até 20 de dezembro chegaram a território espanhol 26.941 imigrantes, o equivalente a cerca do dobro dos 13.246 migrantes que cruzaram as fronteiras espanholas em 2016, revelou hoje a agência EFE.

Segundo os mesmos dados da OIM, desde 01 de janeiro de 2015 chegaram a Espanha 43.600 migrantes.

Na Europa, diminuíram as entradas de migrantes que se deslocaram em embarcações através de rotas distintas do mar Mediterrâneo: foram 181.543 em 2017, face às 387.895 de 2016.

Quanto ao aumento do número de migrantes em Espanha, as chegadas a este país ficam distantes das registadas noutros países do sul da Europa.

Na Itália, entraram pela costa 118.914 imigrantes (181.436 em 2016) e, desde 2015, este país acumula as 453.288 chegadas.

Na Grécia, que supera um milhão de chegadas em dois anos (1.066.891), registou este ano quase 34.000 entradas de migrantes no país, perante as 176.900 de 2016.

O frio não impediu novas ondas de migrantes de tentar encontrar uma nova oportunidade no continente europeu, tendo-se registado fins de semana com mais de 600 pessoas resgatadas.