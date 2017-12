Dos 12 acusados, 10 foram condenados à morte, de acordo com o noticiado domingo pelo Global Times, a edição em inglês do Diário do Povo, o principal órgão de comunicação social do Partido Comunista Chinês.

No estádio de Donghai, perante uma plateia de milhares, onde, segundo o jornal The Guardian se incluíam estudantes das escolas em redor, ainda com os seus uniformes vestidos, 12 pessoas foram julgadas.

As penas foram executadas noutro local, momentos depois de os condenados saírem do estádio.

Esta não é a primeira vez que a cidade de Lufeng assiste a uma sentença pública, e execuções subsquentes. Há cinco meses, oito pessoas foram também condenadas à morte e executadas sumariamente num julgamento público, semelhante ao realizado no passado sábado.

Há três anos, Lufeng era considerado um epicentro de drogas no país, tendo-se tornado notícia no ano de 2014 quando 3 mil polícias, numa mega operação anti-droga realizado na cidade chinesa, detiveram 182 pessoas. Recorda o jornal britânico que, na altura, foram confiscadas três toneladas de metanfetamina cristalina, com as autoridades a afirmarem que aquela área era responsável pela produção de um terço da metanfetamina produzida em território chinês.

A República Popular da China executa mais pessoas do que o resto do mundo. Embora o número exato não seja público, e seja considerado segredo de Estado, estima-se que cerca de duas mil pessoas foram executadas no último ano, segundo a Dui Hua Foudation, uma ONG de direitos humanos com base nos Estados Unidos. Em 2016, em todo o mundo, cerca de 1500 pessoas foram executadas segundo números da Amnistia Internacional.

Embora execuções de penas de morte na China sejam raras, o sistema judicial chinês reavivou-as nos últimos anos como forma de combater o terrorismo, sobretudo a oeste da região de Xinjiang.

A tendência de reintroduzir ensaios de sentenças ao ar livre é uma reminiscência dos primeiros dias da República Popular, quando os capitalistas e proprietários de terras foram denunciados publicamente.