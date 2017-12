"As propostas em discussão para alterar o regime jurídico do alojamento local são completamente desajustadas e inconstitucionais, tendo sido formalizadas para lidar com os casos específicos de Lisboa e do Porto, ignorando todo o resto do país", sustentou a Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL).

Em comunicado, a estrutura que representa cerca de 5.000 empresas do distrito de Viana do Castelo considera que aquelas propostas "conduzirão, inevitavelmente, à destruição de milhares de postos de trabalho e de empresas onde o alojamento local tem um papel estratégico no desenvolvimento local".

Em comunicado, a CEVAL adiantou que os projetos de lei apresentados pelo PS, CDS-PP e PCP "são profundamente discriminatórios para as regiões de baixa densidade como o Alto Minho" e alertou que "não estão descartando outras formas de contestação e defesa das empresas e empresários do setor".

Segundo a CEVAL, "os dados mais recentes do Turismo de Portugal indicam que "o distrito de Viana do Castelo tem registados 754 alojamentos locais e uma capacidade diária de 3.627 camas, com capacidade para 5.624 utentes, tendo um potencial anual de 2.052.790 dormidas (numa ocupação a 100%), e um potencial económico de 213.487,040 milhões de euros (104 euros/dia/pessoa)".