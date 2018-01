Altos responsáveis da Coreia do Sul e da República Popular da Coreia do Norte reuniram-se hoje na aldeia fronteiriça de Panmunjom para as primeiras conversações formais em cerca de dois anos.

A imprensa sul-coreana noticiou que os governos dos dois países divulgaram um comunicado após a reunião no qual concordam em iniciar conversações de âmbito militar, destinadas a reduzir a escalada de conflito ao longo da fronteira.

O comunicado também indica que a Coreia do Norte concordou em enviar uma delegação aos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, na Coreia do Sul, e a trabalhar para garantir o êxito dos jogos.

A imprensa sul-coreana também avançou que a Coreia do Norte restabeleceu uma linha telefónica militar de emergência com o Sul, o que representa o segundo canal de comunicação reaberto entre as duas coreias no espaço de uma semana.

Todos os principais canais de comunicação inter-Coreias tinham sido fechados nos últimos anos devido ao agravamento das hostilidades, relacionadas com o programa nuclear e de mísseis balísticos intercontinentais de Pyongyang.