Há atualmente 258 milhões de migrantes no mundo, pelo que “a gestão da migração é um dos testes mais urgentes e profundos à cooperação internacional no nosso tempo”, frisou António Guterres num relatório divulgado hoje, que marca o ponto de partida para as negociações multilaterais do futuro e inédito pacto global para a migração (Global Compact for Migration, na versão em inglês) que a ONU ambiciona formalizar ainda este ano.

Sob o lema “Making Migration Work for All” (“Tornar a migração positiva para todos”, na tradução em português), o secretário-geral das Nações Unidas relembrou neste relatório que a migração é “uma realidade global em expansão”.

As estimativas atuais, enfatizou, apontam para 258 milhões de migrantes no mundo, valor que significa, segundo os cálculos da ONU, que estes representam 3,4% dos habitantes mundiais e que aumentaram mais do que a própria população mundial durante os últimos 17 anos (49% contra 23%).

A probabilidade destes números crescerem no futuro, devido a tendências demográficas e aspetos como o impacto das alterações climáticas, é muito real e como tal, segundo António Guterres, “o tempo para debater a necessidade de cooperação neste campo é uma coisa do passado”.

Para o ex-primeiro-ministro português, que assumiu a liderança das Nações Unidas em janeiro de 2017, o presente mostra aos Estados-membros da ONU um desafio basilar: “Maximizar os benefícios da migração, ao invés de ficarmos obcecados em minimizar os riscos”.