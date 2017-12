Com nostalgia, Violeta Soares, doméstica de 67 anos, lembrou que no passado "não era preciso fazer filas para conseguir alimentos, para o pão, para conseguir leite, açúcar, café, arroz, margarina...".

"Andei a comprar coisas para as 'hayacas' (prato típico do Natal venezuelano) e tive de fazer contas, porque o dinheiro não chega para nada. Não cheira a Natal. Em casa éramos cinco, eu, a mulher, a filha, o genro e o neto. Eles emigraram e fiquei só com a mulher e, mesmo assim, se não fosse a ajuda que me mandam passaríamos fome", lamentou.

Para o luso-descendente José Freitas, engenheiro informático de 30 anos, neste natal "não há nada que celebrar, está tudo tão mau no país que nem luzinhas se vê nas ruas".

"Perdi mais de 11 quilogramas em quatro meses. Para conseguir carne tenho de perder a noite para fazer fila. Hoje tudo está a um preço e amanhã a outro. Dizem que em janeiro o salário mínimo vai aumentar, mas isso não nos alegra, porque depois os preços disparam", explicou.

Com um carro parado há três meses por falta de uma peça, sonha "emigrar um dia para Portugal".

"Mas depois a realidade sacode-me e lembra-me que não posso pagar uma viagem, que é preciso euros e que não posso deixar para trás a mulher e o bebé de dois anos".

"Apagou-se tudo, o Natal, a esperança, a qualidade de vida e o futuro. Na Venezuela estamos deprimidos. Quem pode pensar em festejar vendo como tudo piora diariamente", questionou.

Vários portugueses explicaram à Lusa que as ruas venezuelanas refletem a crise no país: Salvo raras exceções, as pessoas deixaram de colocar adornos nas janelas, luzes nos beirais, nas árvores dos quintais e nas varandas dos apartamentos.

"Os que ainda podem, farão uma ceia mais modesta, que terminará em solidão e na saudade dos tempos em que vizinhos e amigos compartilhavam" estas festividades.