A GNR deteve 12 condutores, seis dos quais por excesso de álcool, e detetou 428 outros a circularem em excesso de velocidade no distrito de Coimbra, no período compreendido entre 19 e 25 de dezembro.

Visando a “prevenção e combate à criminalidade violenta” e a “fiscalização rodoviária”, o Comando Territorial da GNR em Coimbra levou a efeito um conjunto de operações naquele distrito, na semana de 19 a 25 de dezembro, tendo detido 12 condutores “em flagrante delito, destacando-se seis por condução sob o efeito do álcool”, refere a GNR, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

No mesmo período foram detetadas 591 infrações de trânsito, 428 das quais por excesso de velocidade e 31 por “falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças”, refere a GNR.

No âmbito da “fiscalização geral”, foram levantados 14 autos de contraordenação, 12 relacionados com a legislação policial e dois com a proteção da natureza e do ambiente, acrescenta a GNR, recordando, por outro lado, que naquele período ocorreram, ainda no distrito de Coimbra, 80 acidentes rodoviários, que provocaram uma morte e 19 feridos ligeiros.

O Comando Territorial da GNR em Coimbra promoveu também, naquela semana, diversas ações de sensibilização, dez delas referentes à campanha ‘comércio seguro’, tendo sido sensibilizadas duas centenas de comerciantes.

No âmbito de ações relacionadas com a floresta e com ‘internet segura’ foram sensibilizadas 15 pessoas e duas dezenas de estudantes, respetivamente, acrescenta a GNR, cujas ações de sensibilização relacionadas com a segurança rodoviária atingiram, no mesmo período, 24 pessoas.