O presidente da Mesa do Congresso, Fernando Ruas, tem de receber as moções de estratégia global até 02 de janeiro, pelas 18:00, em conjunto com a candidatura a presidente da Comissão Política Nacional do PSD, algo já efetuado por Rio na passada quinta-feira, igualmente perante o Conselho de Jurisdição Nacional e a Comissão Nacional de Auditoria Financeira.

Nos dias seguintes estão previstos debates televisivos na RTP, em 04 de janeiro, na TVI - que chegou a estar marcado para 28 de dezembro, mas está a ser reagendado por falta de consenso -, outro organizado por SIC, Rádio Renascença e semanário Expresso, a 09 de janeiro, e ainda o radiofónico (Antena 1/TSF), em 11 de janeiro.

Nas eleições diretas de 13 de janeiro, mais de 70.385 militantes do PSD vão poder participar, uma vez que regularizaram as suas quotas até 15 de dezembro, anunciou a secretaria-geral do partido, escolhendo o sucessor de Pedro Passos Coelho, o segundo líder mais duradouro depois de Cavaco Silva (sete anos), que abdicou em função dos fracos resultados autárquicos em outubro.

O antigo primeiro-ministro Santana Lopes ainda não apresentou publicamente a sua moção estratégica, mas já divulgou publicamente a proposta de programa "Um Portugal em Ideias", que será validado numa convenção nacional em 06 de janeiro, apresentando-se com o lema "Unir o partido, ganhar o país".