Pelo menos 200 pessoas ficaram feridas hoje na sequência de um choque de comboios nos arredores da cidade sul-africana de Joanesburgo, segundo os serviços de emergência.

Segundo as mesmas fontes, não há para já registo de mortos na sequência do acidente, que ocorreu na estação de Germiston.

De acordo com os primeiros dados, uma das carruagens descarrilou e as autoridades estão no local a investigar as causas do acidente.

Um outro choque de comboios na semana passada em Joanesburgo matou pelo menos 18 pessoas e feriu cerca de 260.