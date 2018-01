O Egito está a construir a sua maior estação de tratamento de água, para melhor enfrentar eventuais ameaças de seca, anunciou hoje o Presidente Abdel-Fattah al-Sisi.

O anúncio surge num momento de tensão com a Etiópia devido à construção de uma enorme barragem por Adis Abeba.

Segundo os media estatais egípcios, al-Sisi terá dito que “o Estado não permitirá uma crise da água”.

O jornal Al-Ahram diz que o Presidente egípcio descreveu a unidade, que será construída perto de Ain Sokhna, junto ao Mar Vermelho, como “o maior projeto na história” da destilação de água e tratamento de esgotos.

No mês passado, o Egito apelou ao Banco Mundial que ajude a resolver a tensão do Cairo com a Etiópia, que está a acabar de construir a maior barragem hidrelétrica de África no Nilo Azul, afluente do Nilo.

O Egito diz que a barragem irá pôr em causa a quantidade de água que lhe chega através do Nilo, acusação recusada pela Etiópia.