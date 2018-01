O mês de dezembro em Portugal continental foi seco e frio, com precipitação abaixo do normal mas ainda assim com um desagravamento da situação de seca em todo o continente, em particular no norte.

De acordo com o Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no final de dezembro 58,3% do território encontrava-se ainda em situação de seca severa, 29,1% em seca moderada, 6,4% em seca extrema, 5,6% em seca fraca e 0,6% em situação normal para a época. A temperatura média em dezembro foi de 9,29 graus celsius, inferior ao normal. De acordo com o IPMA, nos últimos 17 anos apenas em três anos se verificou um valor médio de temperatura média superior ao normal. Quanto ao valor médio da temperatura máxima, 14,34 graus, foi superior ao normal, sendo o 4.º valor mais alto desde 2000. No boletim o IPMA destaca temperaturas mínimas muito inferiores ao normal na primeira e terceira semana de dezembro. E destaca a quantidade de precipitação, com um valor médio que corresponde a 68% da média, o que faz de dezembro o “nono mês consecutivo com valores de precipitação abaixo do normal”. “Nos últimos sete anos o valor médio da quantidade de precipitação em dezembro tem sido sempre inferior ao valor normal e nos últimos 17 anos apenas nos meses de dezembro de 2002, 2009 e 2010 ocorreram valores de precipitação acima da normal”, diz o IPMA no boletim.