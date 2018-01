Durante o debate quinzenal, no parlamento, o secretário-geral do PCP afirmou que "com a divulgação das tabelas de retenção na fonte foi colocada a preocupação de o Governo poder estar a aproveitar esta redução do IRS para recolher dividendos eleitorais em 2019, ano das eleições", através do reembolso do imposto.

"Para o PCP, não é aceitável que uma medida tão importante fique sujeita a esse tipo de aproveitamento. É necessário clarificar esta situação", acrescentou Jerónimo de Sousa, perguntando: "Quer fazê-lo, senhor primeiro-ministro?".

Na resposta, o primeiro-ministro, António Costa, declarou: "Desde o início, assumimos que esta redução da carga fiscal tinha de ser distribuída por dois anos, não por razões eleitorais, mas por uma questão de equilíbrio do ponto de vista orçamental – tal como feito, recorda-se, no ano passado, relativamente ao aumento extraordinário das pensões, que a direita dizia que ia ser só no verão por causa das eleições que eram em outubro".

"Recorda-se bem que foi só no verão porque, infelizmente, não tínhamos condições para que fosse mais cedo", prosseguiu, dirigindo-se para Jerónimo de Sousa.