Antes da promessa deixada pelo primeiro-ministro, Luís explicou a António Costa o que foi estar "debaixo do fogo", com a emoção a 'comer-lhe' as palavras.

"Íamos ardendo aqui", sublinhou o habitante de São Joaninho.

Com a casa a arder e "encurralados" no anexo, Luís, a mulher e a filha escaparam com a ajuda do genro que os retirou do local, contou à agência Lusa o agricultor do concelho de Santa Comba Dão.

"Fiquei com a roupa no corpo e o vinho, que não ardeu", afirmou o homem de 60 anos.

Depois do incêndio, surgiu ajuda - da zona e de fora.

"Deram cimento, areia, blocos de todo o lado. E depois vêm para cá aos sábados ajudar a fazer a casa", sublinhou Luís, referindo que surgem muitos estudantes para ajudar, além de empreiteiros locais.

Para o habitante de São Joaninho, ver tantas pessoas a ajudar a reconstruir a casa "dá alento".

Paula Azevedo e Ana Barbosa pertencem a um grupo de Vila do Conde e Póvoa de Varzim que tem trazido "um pouco de tudo" para a zona afetada pelos incêndios.

Passaram hoje, pela quarta vez, na casa de Luís e realçam que "sabe bem ver como as coisas estão a andar".

"É muito gratificante", vincaram, antes de serem convidadas por Luís para um copo de jeropiga, ao lado da casa que se vai erguendo.