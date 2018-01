O "chumbo" do requerimento, que teve apenas os votos favoráveis do PSD e do CDS, foi o último episódio de um incidente que começou com um grupo de deputados do PSD a ser impedido de fazer uma visita à esquadra da PSP na ilha da Graciosa, no Açores, a 04 de dezembro.

Nessa data, a deputada e vice-presidente da bancada Berta Cabral, em declarações à Lusa, afirmou tratar-se de uma atitude intolerável, uma espécie de “lei da rolha”, e pediu a audição, na comissão parlamentar dos Assuntos Constitucionais, do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Passada pouco mais de uma semana, o PS, através do deputado Filipe Neto Brandão, justificou a recusa da visita com um equívoco da parte do comandante da esquadra da PSP da Graciosa, nos Açores, recusando, assim, a audição do ministro.

Neto Brandão disse até que a PSP dos Açores já dera explicações à deputada Berta Cabral sobre o sucedido.