Isso mesmo será “taxativamente” dito ao Governo num documento que os estudantes pretendem fazer chegar ao executivo na próxima semana, não só ao ministro da tutela, Manuel Heitor, mas também ao primeiro-ministro, disse à Lusa João Rodrigues, presidente da Federação Académica de Lisboa.

Esta é a principal tomada de posição saída do Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA) do ensino superior, que este fim-de-semana juntou na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, representantes do movimento estudantil, com os atrasos nas dotações orçamentais devidas a universidades e politécnicos no centro da discussão.

“Não podemos admitir o atraso e incumprimento na transferência das dotações orçamentais, porque não é assim que se desenvolve a ciência e o ensino superior em Portugal”, disse João Rodrigues, acrescentando que se não houver soluções antes de janeiro “todos os estudantes devem equacionar medidas para exigir o cumprimento dos compromissos”.

O documento que será enviado ao Governo até à próxima quarta-feira pede ainda que seja repensado o modelo de financiamento do ensino superior, uma vez que “não satisfaz ninguém: nem alunos, nem instituições, nem o Governo”.