O estudo que vai avaliar a função respiratória de uma amostra da população dos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos está integrado no projeto de intervenção em saúde pública e é realizado no cumprimento de uma Resolução do Conselho de Ministros.

Segundo João Pedro Pimentel, Delegado de Saúde Regional e diretor do Departamento de Saúde Pública da ARSC, o estudo global tem um prazo de 24 meses e pretende monitorizar os efeitos e os danos causados na saúde das populações expostas ao incêndio e decorrentes da exposição ambiental, em questões relacionadas com a água, a alimentação e o ar.

O responsável disse hoje à agência Lusa que o estudo da função respiratória será efetuado “através da realização de dois exames muito simples, os exames da espirometria e o raio x do tórax, através da escolha de uma amostra representativa da população”.

“É, naturalmente, um estudo que exige o consentimento informado, a explicação às pessoas para que é serve um estudo deste tipo, etc. E, portanto, também é muito importante verificarmos do eventual aparecimento de alterações na função respiratória de uma população exposta a incêndios deste tipo e desta dimensão”, explicou.

O projeto, que envolverá uma amostra de 300 pessoas dos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos poderá ser alargado, numa segunda fase, a outros municípios atingidos pelos incêndios de outubro.

“Primariamente, a amostra foi escolhida para os três concelhos afetados, mas estamos a estudar a hipótese de, como os efeitos dos incêndios podem ser sobreponíveis em outras populações que mais tarde tiveram incêndios do mesmo tipo, estou a falar dos incêndios de outubro, estamos a pensar também estender a amostra, e isso carece ainda de alguma ponderação, a alguns destes concelhos representativos destes incêndios, mas ainda não fizemos os contactos que urge fazer com as autarquias e etc.”, adiantou o Delegado de Saúde Regional.