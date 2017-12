O comboio de passageiros descarrilou em plena ‘hora de ponta’ (por volta das 07:40 hora local, 15:40 hora de Lisboa) num viaduto a 64 quilómetros a sul da cidade de Seattle, no Estado norte-americano de Washington (noroeste dos Estados Unidos), tendo caído sobre uma autoestrada (I-5).

De acordo com a Agência Reuters, que cita fontes policiais, o comboio circulava a uma velocidade de 80 milhas por hora (128 quilómetros/hora) numa zona onde o limite de velocidade era de apenas 30 milhas por hora (48quilómetros/hora).

“Ainda é muito cedo para afirmar por que motivo” o comboio circulava a essa velocidade disse aos jornalistas Bella Dinh-Zarr do Gabinete Nacional de Segurança nos Transportes. A responsável do organismo federal dos transportes norte-americanos acrescentou que a informação sobre a velocidade provem do mecanismo de registo da locomotiva.

O acidente provocou pelo menos três vítimas mortais e mais de 100 feridos, de acordo com os últimos dados divulgados pelas autoridades. As primeiras notícias davam conta de seis mortes.